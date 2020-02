Investigación no muestra diferencias entre los sexos en la cognición espacial (ENG)

Los hombres no son mejores que las mujeres en cognición espacial, como la lectura de mapas. Los investigadores, el Dr. Mark Campbell y el Dr. Adam Toth, descubrieron que no existe una ventaja masculina en las habilidades de rotación mental asociadas con las competencias de cognición espacial. "No hay ventaja masculina en las habilidades de rotación mental. Al alargar el tiempo permitido para completar la prueba, la ventaja del rendimiento masculino disminuyó por completo lo que sugiere que la llamada diferencia de sexo simplemente no existe".