“Los inversores son como los jueces de un concurso de belleza. No buscan la belleza real, sino las cualidades que otras personas creen que encontrarán hermosas”. Esta frase la dijo uno de los economistas más importantes de la historia, John Maynard Keynes. El premio nobel de economía Robert J. Shiller, se extiende sobre este comentario en un interesante artículo publicado en el The New York Times que resumiré a continuación: