Inversión en Spin Offs

La inversión en Spin-off, sociedades que se encienden de una sociedad matriz, son uno de los grandes desconocidos del inversor particular. En general, al no ser bien entendidas, generan una fuente de beneficio adicional para quien se toma tiempo de entenderlas (no son muchos). Está demostrado que invertir en este tipo de activos genera un c. 5-8% de retorno adicional frente al mercado bursátil tradicional, por lo que para un inversor que quiera generar más ahorro, puede ser una estrategia interesante.