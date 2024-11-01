edición general
Inventing Spanish - SNL (ENG)

Un grupo de hombres (Bad Bunny, Marcello Hernández, Kenan Thompson, Mikey Day, James Austin Johnson, Andrew Dismukes) inventan el Spanish language.

3 comentarios
cocolisto #1 cocolisto *
No está mal, sobretodo el papel de Benicio del Toro tiene su gracia pero la descripción es mejor que la pongas en castellano.
Me he permitido hacerlo, si no te gusta lo volvemos a cambiar.
estemenda #2 estemenda *
Al barcelonés no le tratan con demasiada condescendencia al pobre.
