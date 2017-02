La corazonada de una asistente de vuelo frena un caso de trata de personas (Eng)

"Algo en el fondo de mi mente dijo que algo no estaba bien", dijo Frederick. También dijo que la chica no la miraba ni respondía a las preguntas, el hombre con el que iba respondió todo."Estaba bien vestido, eso es lo que me hizo sospechar porque está bien vestido, desaliñado y de mal humor", El Departamento de Niños y Familias de Florida (DCF) dice que Florida recibió 1.892 informes de tráfico de personas. Eso es un aumento del 54 por ciento respecto al año anterior. El aumento de denuncias de tráfico de seres humanos se atribuye en...