Interrumpido el tráfico del tren de Media Distancia por la caída de dos postes en Cabeza del Buey

Las inclemencias meteorológicas registradas esta mañana han provocado la caída de dos postes de comunicaciones de madera sobre la vía férrea a la altura de Cabeza del Buey, impidiendo la circulación del tren de Media Distancia Badajoz (06:55 h) – Alcázar de San Juan (12:05 h), en el que viajaban 26 pasajeros.