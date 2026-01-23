Interrumpido el tráfico del tren de Media Distancia por la caída de dos postes en Cabeza del Buey

Las inclemencias meteorológicas registradas esta mañana han provocado la caída de dos postes de comunicaciones de madera sobre la vía férrea a la altura de Cabeza del Buey, impidiendo la circulación del tren de Media Distancia Badajoz (06:55 h) – Alcázar de San Juan (12:05 h), en el que viajaban 26 pasajeros.
#0 Me da igual si quieres aprovechar la ola de indignación tras el accidente de Adamuz o si es tu forma de lidiar con el trauma.
Simplemente era una reflexión. Los que somos usuarios, por lo general ya sabemos ir a las páginas de incidencias de las diferentes compañías para saber si nuestro trayecto saldrá a tiempo o se canceló.
Todos los días hay algo que falla.
Todos los días hay algo que falla. ahí, ahí normalizando eso, ¿tu te lees?
Crees llevar la razón, pero no la llevas.
Cómo que no es normal? es algo totalmente normal, todos los días cae algo en alguna vía.
Venga, va...
Cuando hay lluvias, aquí donde yo vivo siempre se para y se corta el tráfico de cercanías. He dicho SIEMPRE si... es algo normal.
Voto negativo, por cansino
Según ha informado el 112 Galicia, el número de incidencias por el mal tiempo provocado por la borrasca Ingrid desde la pasada medianoche ha subido hasta las 264. Se han contabilizado 17 incidencias por nieve y siete por hielo en las vías y en las últimas horas se recibieron varios avisos de particulares por vehículos detenidos, especialmente en Ourense.
Vas a tener que empezar a subcontratar si quieres subir una noticia por cada incidencia.
Como empiecen con las de los aeropuertos...
A ver, llamar noticia a una incidencia que se da mil veces al día en todas las regiones y provincias, porque es algo normal y corriente.... telita no?
www.meneame.net/search?u=powernergia&w=comments&q=noticion
Una vez anulada la cortina de humo de Suarez y Julio Iglesias con la noticia del accidente de tren; estarán preparandose a lanzar otras, nuestra labor es anticiparnos y destruirlos ahora en los momentos débiles.
Es decir, carroñeros sin escrúpulos para satisfacer a odiadores del gobierno a demagogos on fire y conspiranoicos con el cimbel enhiesto por tanta desgracia. Como es moneda corriente en un país de cuñaos. Ese mismo país que seguramente hará presidente del gobierno al tipo mas mediocre que haya ocupado la Moncloa, con la vicepresidencia de un hijoputa que es el paradigma de la cazurrez y la patanería.