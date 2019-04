Una interpretación penal del cuento de Blancanieves, por el magistrado Antonio del Moral

[...] Analizando el popular cuento infantil, el cazador al que la madrastra encargó matar a Blancanieves para que no fuera la más bella del reina, por tanto una inducción a asesinato, finalmente no tuvo valor para hacerlo, la dejó huir y mató a un ciervo para llevar a la madrastra su corazón. Delitos contra la flora y la fauna, según el Cógido Penal español actual. Blancanieves huyó hasta encontrar una cabaña del bosque, delito contra la ordenación del territorio, pues estaba construida en suelo no urbanizado. [...]