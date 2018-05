Interpol corrige a la Policía Nacional

Esta mañana la cuenta de Twitter oficial de la Policía Nacional escribió que "Bill Browder ha permanecido bajo custodia policial esta mañana por el tiempo mínimo necesario, después de que INTERPOL España verificó que la orden de arresto emitida por las autoridades rusas por evasión de impuestos no era válida." La cuenta oficial de INTERPOL le ha respondido "No hay ni ha habido nunca una Alerta Roja para Bill Browder. Browder no es buscado a través de los canales de INTERPOL."