Hablando no como alguien particular, sino como parte de lo que hemos trabajado como equipo (somos 20 los del grupo que atendemos en casa), nosotros aplicamos ivermectina, nitazoxanida y aspirina, aunque a veces usamos otros medicamentos. Si bien esto no implica que sea una terapia curativa, sí hemos salvado muchas vidas por haber intervenido sus afecciones de forma temprana.