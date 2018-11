Internet, la geopolítica y el futuro

En unas recientes declaraciones de Eric Schmidt, en las que pronosticaba un futuro con una internet dividida en dos redes independientes gestionadas por los Estados Unidos y por China. En realidad, esa división ya lleva funcionando bastante tiempo, como da por hecho un artículo en The Guardian titulado: “To regulate AI we need new laws, not just a code of ethics“, pero incorporando un nuevo jugador, la Unión Europea.