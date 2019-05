Interior reconoce errores en los resultados electorales de su página web

En algunos municipios, como León e Ibiza, los resultados recogidos en la página web no coinciden con los escrutadosEl Ministerio achaca el problema al criterio seguido por SCYTL, la empresa adjudicataria, que ha decidido no tener en cuenta los votos que no sirven para obtener concejalesEstas mismas fuentes aseguran que las interpretaciones sobre posibles cambios en el reparto de concejales en varios ayuntamientos no son correctas, y que se trabaja para recoger los datos correctos en la página web