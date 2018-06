Interior sí recibió una petición oficial para retirar la medalla al torturador Billy el Niño

Por eso, la asociación asegura que Zoido mintió "deliberadamente" el pasado día 30 en el Pleno del Congreso cuando, a una preguntas del líder de Podemos, Pablo Iglesias, dijo que "nadie" había solicitado "oficialmente" la retirada de la medalla. "Este Gobierno no ha valorado la retirada de esa condecoración, que no la ha concedido este Ejecutivo. Se concedió hace más de cuarenta años y nadie ha solicitado oficialmente que se retire, no parece que haya tampoco justificación legal."