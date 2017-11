Interior oculta que la cárcel donde encierra a 464 migrantes es un centro penitenciario, lo que incumple la ley

La palabra "penitenciario" no aparece en ningún momento en la nota de prensa donde se explica el envío, con autorización judicial, de las personas que llegaron en patera a las costas murcianas este fin de semana. Este martes, Zoido ha afirmado que el centro "se ha construido para ello (como institución penitenciaria) pero no ha empezado a funcionar y no tiene las condiciones ni el régimen, ni el personal de instituciones penitenciarias". La normativa española prohíbe meter en cárceles a migrantes por haber cometido una falta administrativa.