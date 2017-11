Interior mantiene el veto para la pistola Táser pese a que los Mossos la empezarán a usar el próximo enero

La Ertzaintza y algunas policías locales disponen de este tipo de defensas que, según sus partidarios, no son letales.Interior mantiene el veto para la pistola Táser pese a que los Mossos la empezarán a usar el próximo eneroLos Mossos d'Esquadra han anunciado que comenzarán a usar el próximo mes de enero la pistola eléctrica Táser, un elemento de defensa reivindicado por sindicatos policiales en toda España pero ante el que el Ministerio del Interior mantiene su veto, no permitiendo que se use por agentes de la Policía Nacional ,Guardia Civil.