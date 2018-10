Interior cesó al comisario que investigó al Pequeño Nicolás tras implicar a Villarejo

"Eugenio Pino puede proponer mi cese, que es lo que ocurrió, que al final me cesaron. Ahora no sé si quiere apartarme de la investigación o no, lo que sí le puedo decir es que me dijo en varias ocasiones que dejara esa investigación", declaró Martín Blas sobre su jefe. Martín Blas fue uno de los primeros agentes que investigó la actividad del presunto cabecilla del calificado por la Fiscalía Anticorrupción como "clan policial mafioso" que "infectó" a la Policía.