Interior amplía la desobediencia para multar pese a que en 2018 requirió fuerza física

Se interpreta la Ley de Seguridad Ciudadana y establece cómo se deben abordar determinadas infracciones. Se indica que no se podrá multa por si no hay violencia implícita. Ha pasado un año y medio, una crisis sanitaria y un estado de alarma. El mismo departamento, dirigido por la misma persona, interpreta la misma ley de forma totalmente opuesta. Determina ahora que para multar por desobediencia no es necesaria ya una actitud de resistencia violenta.