La interesada y peligrosa falacia de que el conflicto siempre es malo mientras que el compromiso y el consenso son siempre buenos

Es evidente que en un mundo complejo y globalizado los intereses de los distintos grupos sociales casi nunca puede ser coincidente, y lo que es peor, que en general las necesidades de la ciudadanía de una sociedad democrática casi nunca puede coindicir con los de esas grandes complejos transnacionales y multimillonarios, cuyo único objetivo final solo es el constante y exponencial incremento de la tasa de beneficios (a costa de lo que sea) para dar satisfacción (y sobre todo poder) a esos por otra parte insaciables mercados globalizados.