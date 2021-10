Intentar sacar dinero de una tarjeta ajena sin conocer el pin no es delito

Intentar extraer dinero sin éxito con una tarjeta bancaria de la que se no se conoce la clave no constituye tentativa de delito de estafa, por mucho que se haya insistido con distintas combinaciones. Así lo ha entendido la Audiencia Provincial de Las Palmas que ha absuelto a dos personas que desistieron de sacar dinero de un cajero por no conocer el pin. El tribunal, a diferencia del juzgado de lo penal que sí los condeno, considera que la tentativa, para ser castigada, ha de tener un mínimo de peligrosidad.