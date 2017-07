La inteligencia intuitiva (o cómo pensamos sin pensar)

En ocasiones tomamos decisiones acertadas con muy pocos datos y de forma casi instantánea… un curioso fenómeno al que llamamos intuición. Sin embargo, no es algo aislado, sino que forma parte de nuestra propia inteligencia. El mecanismo de la intuición es un mecanismo poco valorado, atribuido muchas veces a la suerte y eso hace que no lo aprovechemos lo suficiente a la hora de tomar decisiones. “Yo creo mucho en la suerte, y he descubierto que cuanto más trabajo más suerte tengo.” –Thomas Jefferson