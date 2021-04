Insultos a Cercas tras defender la democracia española en TV3

"No sé si decirlo en TV3 puede ser una provocación, pero España es una democracia. No porque lo diga yo, lo dicen todos los estudios de calidad democrática del mundo. Todos. Acaban de salir los dos estudios más importantes, los de The Economist y otro de Göteborg. En el primero de ellos, España aparece como full democracy [democracia plena], por delante de Francia, de EEUU; y en el segundo, también de Alemania y de Finlandia. Es un hecho". Han expresado su indignación con el escritor dedicándole todo tipo de insultos en las redes sociales.