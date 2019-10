Un Instagram sin «likes» reduce la angustia de los jóvenes

«Instagram quiere poner fin poco a poco a la tiranía de los 'likes' para dar protagonismo a todos, no solo a los más populares», afirma Ferran Lalueza, profesor de los Estudios de Ciencias de la Información y de la Comunicación de a Universitat Oberta de Catalunya (UOC). La cultura del me gusta está presente desde hace una década, cuando en febrero de 2009 la puso en marcha Facebook. «Hoy todo se mide por factores cuantitativos y no cualitativos, lo que da valor al contenido compartido es casi siempre el número de 'Me Gusta' obtenido»