Instagram no es gratis y además no es tu amigo

Instagram puede vender tus fotos cuando quiera, para lo que quiera y sin darte ni un céntimo. Cuando te das de alta, lo aceptas. ¿Hay solución? No hay milagros, pero sí hay posibles soluciones prácticas. He de reconocer que he estado tentado de poner una roña de esas de "No creerás lo que dice en el punto 322", pero me ha entrado una arcada y lo he dejado estar.