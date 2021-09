La insoportable arrogancia de los dirigentes del PP casadista

Uno de los tics más insoportables del discurso político del PP (y mira que tiene) es que sus dirigentes están todos convencidos de que después de ellos no hay nada. O nosotros o el caos, se dicen con arrogancia y prepotencia cuando se miran al espejo. El país les pertenece, no hay más patriotas que ellos y solo existe una receta económica capaz de sacar a España de la crisis: la que ellos propugnan. Todo lo demás es un puro desastre, todo lo que no sea liberalismo a calzón quitado es conducir al pueblo por el camino de la perdición.