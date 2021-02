Dennis Stratton, el que fuera guitarrista de Iron Maiden apenas un año, está de lo más hablador. Si hace unos pocos días, mi compañero Javier Hualde te contaba la sorpresa tan grata que se había llevado por ser incluido, en la nominación del Rock and Roll Hall of Fame, junto a Iron Maiden y otros nombres que ya no están en la banda como el fallecido batería Clive Burr o el ex vocalista de la primera etapa de Maiden, Paul Di'Anno.