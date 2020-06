Inner Mastery: El grupo que vende “viajes” alucinógenos de ayahuasca por 450 euros

Lo llaman retiro espiritual. El grupo Inner Mastery se dedica a vender “viajes espirituales” en España cuya piedra angular es la ayahuasca, una bebida tradicional indígena que tiene fuertes efectos alucinógenos. En España, estos “retiros” tienen lugar en una finca en Fuente del Saz, duran cuatro días (de jueves a domingo) y cuestan en torno a 450 euros, tal y como asegura una de sus antiguas clientas. El relato puede parecer inocente, pero no lo es si se tiene en cuenta que personas que pertenecieron Inner Mastery han decidido hablar.