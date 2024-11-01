·
date 2024-11-01
Es inminente el episodio que dejará tormentas y lluvias muy fuertes o torrenciales ⛈️ en varias provincias: ya se han activado algunos avisos rojos
La semana comenzará en España con un episodio de lluvias muy fuertes o torrenciales en algunas comunidades mediterráneas debido al paso de una vaguada. La AEMET ha activado los primeros
avisos rojos.
Via
x.com/MeteoredES/status/1964955696572637259
valencia
,
cataluña
,
comunidad valenciana
,
mallorca
,
cambio climático
#3
Pertinax
Duplicada. Enviada ayer por el mismo turras:
www.meneame.net/story/tiempo-semana-viene-espana-debajo-30-c-vaguada-d
3
K
59
#4
Ripio
#3
Y además, titular inventado.
Microblogging.
0
K
20
#6
emmett_brown
#3
Turras e hipócrita. Como él mismo ha resaltado muchas veces, le importa un pito el cambio climático o si se toman medidas contra el mismo. Lo que quiere es que bajen los precios de la vivienda en Valencia gracias supuestamente a su continua campaña de agotación del pánico en redes.
0
K
10
#7
Hombre_de_Estado
#0
Toma, parece que te faltó esto en tu infancia:
www.cuentosinfantiles.net/cuentos-que-viene-el-lobo/
Si el formato texto se te hace muy cuesta arriba, aquí en video con narrador:
www.youtube.com/watch?v=4eWteViRYgQ
0
K
20
#2
Supercinexin
Ya van a poner la carta de otoño en El Ventorro.
0
K
17
#5
Enésimo_strike
“es un holocausto”
0
K
11
#8
Luiskelele
el boosterfelix de hacendado vuelve a la carga...
0
K
10
#1
NPCMeneaMePersigue
Los días antes de esto nadie hablando porque claro caía en fin de semana y espantaba otra vez el consumo y turismo, ahora en medio ya de muchas tormentas ya se ponen las pilas los políticos. Pero el patrón del fin de semana se repite como el 29 de octubre y el puente, el 1 de julio también la alerta tarde y otra vez
Es un holocausto
3
K
-19
Ver toda la conversación (
8
comentarios)
