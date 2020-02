Los inmigrantes indocumentados sostienen las pensiones en Estados Unidos

60 de las empresas más rentables EEUU no han pagado ni un solo dólar en impuestos, a pesar de haber obtenido unas ganancias superiores a los 79 mil millones. Netflix y Amazon son dos de las compañías más beneficiadas (Duplicaron beneficios, pero no tendrán que hacer frente al pago de tributos). Las estimaciones del Servicio de Rentas Internas, la agencia gubernamental encargada del cumplimento de las leyes tributarias, calculan que los extranjeros no regularizados aportan cada año 9 mil millones de dólares a las arcas públicas.