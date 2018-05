Un inmigrante será deportado pese a salvar a dos niños en un incendio en UK

Robert Chilowa es un inmigrante de Zimbabue que vive en Reino Unido desde el año 2001. El hombre de 46 años se convirtió en un héroe al salvar a dos menores de morir quemados en el incendio de su vivienda en Manchester. En el suceso fallecieron los abuelos de los menores. Robert tuvo que ser hospitalizado debido a la inhalación de humo. Tres semanas después las autoridades británicas le enviaron una carta de deportación. “Realmente me rompe el corazón lo que estoy pasando ahora. No hice nada malo. No tengo antecedentes penales."