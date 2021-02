Un inmigrante acogido en Las Raíces: "Mi familia vendió las vacas para que viaje de Tenerife a la Península"

“Pensábamos que España era un país del primer mundo, como dicen. Nos arriesgamos yo y mi mujer. Tuve que dejar a mi hijo de tres años con mi padre, por si acaso se muriera o algo. Llegamos a Gran Canaria. Me separaron de mi mujer y se la llevaron a Sevilla. A mí me dejaron aquí. Estuve en Las Palmas de Gran Canaria tres meses y luego me trajeron a Tenerife”, ha relatado un varón de origen marroquí con la ayuda de un traductor.