edición general
1 meneos
1 clics

La inmigración lleva a España a un nuevo máximo de población, con 49,3 millones

La población residente en España aumentó en 119.811 personas en el segundo trimestre y se situó en 49.315.949 habitantes a 1 de julio de 2025, el valor máximo de la serie histórica.

| etiquetas: inmigración , españa , población
1 0 0 K 16 actualidad
sin comentarios
1 0 0 K 16 actualidad

menéame