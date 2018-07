El enorme iceberg que se separó de la plataforma de hielo Larsen C en la Península Antártica en julio de 2017 no se ha movido muy lejos cuando se cumple un año de aquel evento. La lentitud de A-68 no es sorprendente. Cuando paró, el iceberg era aproximadamente del tamaño de Delaware (150 por 55 kilómetros) y pesaba más de un billón de toneladas. No se sabe cuánto tiempo más el A-68A permanecerá "atascado" en el mar de Weddell. En español: bit.ly/2uCgljK Rel.: menea.me/1nxoa