Lo injusta que es la RAE con godos, bárbaros y vándalos

Vale, ya sé que la misión de la RAE, según su artículo primero, es «velar por que los cambios que experimente la lengua española en su constante adaptación a las necesidades de sus hablantes no quiebren la esencial unidad que mantiene en todo el ámbito hispánico», pero como no puedo «culpar» a la evolución del lenguaje, hago responsables de esta injusticia lingüística a los miembros de esta institución (y tranquilos, que no les supone ningún problema… espero).