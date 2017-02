Íñigo Errejón: "Nuestra propuesta es la más radical"

Hay compañeros y compañeras buenas en todas las listas; con muchos de ellos he trabajado mucho en este tiempo y son muy buenos, como también hay compañeros muy buenos que se han quedado fuera de las listas. Estamos presentando un proyecto muy coherente que conecta con el ADN morado desde que fundamos Podemos. Con la idea de la transversalidad, de ir más allá de los convencidos, de no dar por cerrado el ciclo de cambio y, por tanto, de no pensar en que tenemos que construir una organización endurecida para resistir en un tiempo largo,