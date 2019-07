Íñigo Errejón: "Hablar de ropa reta la masculinidad de algunos"

"No quiero que se use la bandera contra mí. Y reconozco que las prendas dicen mucho y confieren cosas. Tú no crees igual a un médico si te habla sin nada puesto o si te las dice con una bata blanca. Su uniforme funciona como atributo de autoridad. Bueno, pues igual que las batas de los médicos, hay muchos otros atributos que comunican y eso todo el mundo lo sabe. Tienes que ser muy necio para no darte cuenta de que hay otras batas blancas que te rodean. Tienes que ir cómodo, no te tienes que disfrazar."