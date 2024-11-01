La iniciativa humanitaria ‘Rumbo a Cuba’ denuncia que el Puerto de València les niega el amarre

La iniciativa ‘Rumbo a Cuba’ denuncia que el Puerto de València no ha permitido que la flotilla con ayuda humanitaria, con destino a La Habana, atraque en la escala prevista para este miércoles 13. Así lo han hecho saber a través de las redes sociales y de un comunicado en el que califican de “injustificable veto” la negativa a la embarcación de Open Arms. Los organizadores ya han anunciado que el Puerto de Sagunto (València) sí les permitirá atracar como alternativa al puerto de la capital valenciana