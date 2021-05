Inhabilitado en Ecuador el exministro de Salud Juan Carlos Zevallos por el "mal manejo" de la pandemia de coronavirus

La Asamblea Nacional de Ecuador ha dado luz verde a la inhabilitación del exministro de Salud Juan Carlos Zevallos, que no podrá ejercer cargos públicos durante dos años, por incumplimiento de funciones y el "mal manejo" de la pandemia de COVID-19. Según ha informado el órgano en un comunicado, la inhabilitación de Zevallos se ha aprobado con 129 votos a favor y una abstención. El juicio contra Zevallos se ha celebrado 'in absentia' y, pese a que fue "legalmente notificado", no remitió ninguna "excusa ni documentación por escrito"...