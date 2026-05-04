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Ingresado un hombre de 49 años tras sufrir una "brutal paliza" homófoba en Formentera

Ingresado un hombre de 49 años tras sufrir una "brutal paliza" homófoba en Formentera  

La víctima se encuentra bajo la supervisión del servicio de Neurocirugía con un traumatismo craneoencefálico, con presencia de focos hemorrágicos y con un traumatismo en el globo ocular izquierdo que está siendo evaluado por los especialistas.

| etiquetas: homofobia , agresión , formentera , maricón
17 4 0 K 313 actualidad
10 comentarios
17 4 0 K 313 actualidad
Atusateelpelo #8 Atusateelpelo *
Tengo la sospecha de que cuando se bajaron del coche ya lo hicieron con la intencion de dar la paliza independientemente de la orientacion sexual de la victima.

No tardaran mucho en dar con esa gentuza. La isla es pequeña y hay camaras en las rotondas para el control de vehiculos (de junio a septiembre hay limite de vehiculos que pueden circular en la isla) aunque no se si estaran ya activas o no.

Edito y añado la misma noticia pero con mas info de un medio de la isla: www.radioillaformentera.cat/denunciada-una-brutal-agressio-homofoba-a-
1 K 25
ansiet #2 ansiet
A ver si pillan pronto a estos dos"machotes" autores de la agresión
y se pasan una temporadita en la carcel y a ver si con suerte se les cae la pastilla de jabón en las duchas de "machotes".
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Yoryo #7 Yoryo
#2 Tratándose de Formentera la cosa esta clara, no hay forma de salir que no sea navegando y no es muy grande la isla :troll:
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#1 woke *
Condeno cualquier agresión, pero ¿cómo sabía que era gay?
Maricón es un insulto que se usa comúnmente en peleas.
8 K -29
theMooche #3 theMooche
#1 ¿Has leído la noticia?
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Furiano.46 #4 Furiano.46
#1 Al percatarse del cartel de 'Entrepares' y al grito de "y encima maricones", procedieron a propinarle una “brutal paliza”, han denunciado desde la entidad.

No da mucha más información
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Un_señor_de_Cuenca #5 Un_señor_de_Cuenca
#1 Habría que preguntar al desecho decaneuronal por qué tomó la decisión. Lo mismo fue, como dice la noticia, porque estaba junto al cartel de una obra sobre homosexualidad y se estaba haciendo una foto con él, por eso dijo lo de "encima maricones". No sabemos si la víctima era homosexual, pero que el mierda que le pegó la paliza era una basura amoral, sí.
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Ratoncolorao #6 Ratoncolorao
#1 ¿y si leemos la noticia?
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elGude #9 elGude
#1 Si, seguro. No hay nada de homofobia en darle una paliza a alguien y llamarle maricón. Seguro que cuando le dan una paliza a un hetero, gritan "heterosexual de mierda".

Todos los días pasa eso.
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elGude #10 elGude
#1 Los hechos ocurrieron en una calle con preferencia peatonal, cuando la víctima intentaba tomarse una fotografía frente al cartel de la obra de teatro 'Entrepares', de temática LGTBI, ha explicado la asociación.

Un vehículo ocupado por el conductor y otro hombre hizo un amago de atropello para intentar pasar y, tras la recriminación por parte del peatón, se bajaron del coche.
Ataque al grito de "y encima maricones"

Al percatarse del cartel de 'Entrepares' y al grito de "y encima maricones", procedieron a propinarle una “brutal paliza”, han denunciado desde la entidad.

colega, calla un poco, anda.
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menéame