Ingresado un hombre de 49 años tras sufrir una "brutal paliza" homófoba en Formentera  

La víctima se encuentra bajo la supervisión del servicio de Neurocirugía con un traumatismo craneoencefálico, con presencia de focos hemorrágicos y con un traumatismo en el globo ocular izquierdo que está siendo evaluado por los especialistas.
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No tardaran mucho en dar con esa gentuza. La isla es pequeña y hay camaras en las rotondas para el control de vehiculos (de junio a septiembre hay limite de vehiculos que pueden circular en la isla) aunque no se si estaran ya activas o no.
Edito y añado la misma noticia pero con mas info de un medio de la isla: www.radioillaformentera.cat/denunciada-una-brutal-agressio-homofoba-a-
y se pasan una temporadita en la carcel y a ver si con suerte se les cae la pastilla de jabón en las duchas de "machotes".
Maricón es un insulto que se usa comúnmente en peleas.
No da mucha más información
Todos los días pasa eso.
Un vehículo ocupado por el conductor y otro hombre hizo un amago de atropello para intentar pasar y, tras la recriminación por parte del peatón, se bajaron del coche.
Ataque al grito de "y encima maricones"
Al percatarse del cartel de 'Entrepares' y al grito de "y encima maricones", procedieron a propinarle una “brutal paliza”, han denunciado desde la entidad.
colega, calla un poco, anda.