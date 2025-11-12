edición general
Un ingeniero desliza que la DGT podrá usar la baliza V-16 para "vigilarnos" y multarnos

A partir del 1 de enero de 2026, los conductores españoles deberán decir adiós definitivamente a los tradicionales triángulos de emergencia, ya que la baliza V16 conectada se convertirá en el único dispositivo autorizado por la DGT para señalizar averías o accidentes en carretera. Sin embargo, lo que debía ser un avance en seguridad vial se ha convertido en una fuente de polémica y críticas por parte de numerosos usuarios y expertos, que cuestionan su coste, su utilidad real y sus implicaciones en materia de privacidad.

cenutrios_unidos #2 cenutrios_unidos
Menuda estupidez.

1) Está apagada y sin pilas.
2) Ya llevas un móvil que te espía 20 veces más.

No, no hay que buscar magufadas. El problema es que esta funcionalidad se podría cubrir perfectamente con un móvil y los warnings. Pero eso no da sobres.
11 K 140
#6 Tensk
#2 De estupidez, nada. En el momento en el que pones la lucecita y saben que estás ahí, es más probable que la G.C. vaya a ver qué te sucede, y la presencia de la G.C., en mi opinión, suele estar más orientada hacia la multa que hacia la ayuda.
2 K 11
javibaz #9 javibaz
#6 eso es fácil de comprobar, tira una encendida por un barranco y espera a ver el despliegue que se monta.
0 K 16
#14 Tensk
#9 Interesante, porque ahora que lo pienso, que yo sepa no son nominales, a diferencia de las sim de los móviles, por lo que saber quién la lanzó se tendría que investigar de otra manera.

Pero vamos, que es evidente que se supone que está para que vayan a buscarte en esas situaciones, pero en otras donde simplemente lo que tienes es un pinchazo y no necesitas nada, podrían acudir y, ya que están, ver si tienes todo correctísimamente o te pueden poner una multa ya que estamos.
0 K 11
sorrillo #13 sorrillo *
#2 1) Está apagada y sin pilas.

Estos aparatos están pensados para estar años sin usarse por lo que el diseño ya contempla que no gaste pila mientras no se utiliza.

La pila puede estar puesta en el aparato que éste sigue sin recibir electricidad hasta que se pulsa el botón, momento en el que se hace contacto físico y recibe electricidad, en cuanto se suelta el botón a nivel de electrónica se mantiene el circuito conectado con la batería mediante un transistor y un relé o un circuito…   » ver todo el comentario
0 K 11
#12 famufa
La geolocalización de la baliza no tiene precisión para multar por nada, la baliza está funcionando nunca o casi nunca, no se puede garantizar el "como" se ha desplazado (en tren, si la enchufas ...), nadie te quita de de tener dos o tres balizas y usarlas a discreción, no está asociado el imei a nada ni a nadie, lo de la apk móvil necesaria, como que ni es necesaria ni lo será,... Es lo dicho: un sacaperras y la pretensión de unos iluminados como que han descubierto la fusión nuclear de bolsillo.
El ingeniero ese que nos cuente que le pone al Colacao cuando se levanta, que quiero echar.
1 K 26
autonomator #11 autonomator *
Yo he pillado una caja de una luz en la basura para llevar en la guantera. Tengo un luz de la anterior a esta y los triángulos (que es lo que he usado alguna vez). Y si me paro en una carretera tengo asistencia y puedo llamar al 112 para dar mi ubicación. Luego el móvil tiene una opción que en caso de accidente manda un aviso (creo que lo detecta por el giroscopio).
Me parece un completo fraude la historia esta que entiendo beneficia a unos pocos que tendrán amigos en los lugares adecuados.

(más tonterías que un mueble bar)
0 K 14
pitercio #1 pitercio
Ya están tardando en aliexpress las bolsas de Faraday para que no salga la señal a las que no se le puedan quitar las pilas :troll:
1 K 13
Antipalancas21 #15 Antipalancas21
#1 Pero si para que funcione hay que encenderla, si no esta encendida no hay datos, ese ingeniero es de los de: señora si tiene un hijo tonto no lo tire metalo de ingeniero.
0 K 20
Mark_ #16 Mark_
A nadie le importa una puta mierda donde estas o no, José Luis.

En serio, no le importas a nadie salvo a los bomberos cuando tengan que sacarte del amasijo de hierro que se convertirá tu coche si te estampas por conducir borracho porque a ti "nadie te dice como vivir".
0 K 11
#8 Feliberto
Noticia falsa, las pilas AAA que lleva se agotarian en unas horas si hubiese monitorización constante.
0 K 10
Aokromes #4 Aokromes
yo conozco 1 metodo IN FA LI BLE para que eso no pase, no le pongas las pilas hasta que necesites usarla.
0 K 10
Foxdie #10 Foxdie
yo paso de comprarla.
0 K 7
#3 aletmp
yo lo veo mas como un paso previo para que nos cobren por el uso de autovias.. ahi lo dejo. Espero equivocarme
0 K 7
cenutrios_unidos #5 cenutrios_unidos
#3 La balizas de las autopistas usan NFC por inducción. Y esto no lo lleva la V16. Por otro lado la V16 van a pilas, con una estimación de duración de 2-3 horas. Con lo cual no puede servir para localización "contínua".

No, en esto dos jubilados y su séquito quieren aumentar su jubilación y punto. No hay que darle más vueltas.
2 K 31
#7 aletmp
#5 aclarado queda. Gracias
0 K 7

