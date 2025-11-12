Un ingeniero desliza que la DGT podrá usar la baliza V-16 para "vigilarnos" y multarnos

A partir del 1 de enero de 2026, los conductores españoles deberán decir adiós definitivamente a los tradicionales triángulos de emergencia, ya que la baliza V16 conectada se convertirá en el único dispositivo autorizado por la DGT para señalizar averías o accidentes en carretera. Sin embargo, lo que debía ser un avance en seguridad vial se ha convertido en una fuente de polémica y críticas por parte de numerosos usuarios y expertos, que cuestionan su coste, su utilidad real y sus implicaciones en materia de privacidad.
1) Está apagada y sin pilas.
2) Ya llevas un móvil que te espía 20 veces más.
No, no hay que buscar magufadas. El problema es que esta funcionalidad se podría cubrir perfectamente con un móvil y los warnings. Pero eso no da sobres.
Pero vamos, que es evidente que se supone que está para que vayan a buscarte en esas situaciones, pero en otras donde simplemente lo que tienes es un pinchazo y no necesitas nada, podrían acudir y, ya que están, ver si tienes todo correctísimamente o te pueden poner una multa ya que estamos.
Estos aparatos están pensados para estar años sin usarse por lo que el diseño ya contempla que no gaste pila mientras no se utiliza.
La pila puede estar puesta en el aparato que éste sigue sin recibir electricidad hasta que se pulsa el botón, momento en el que se hace contacto físico y recibe electricidad, en cuanto se suelta el botón a nivel de electrónica se mantiene el circuito conectado con la batería mediante un transistor y un relé o un circuito… » ver todo el comentario
El ingeniero ese que nos cuente que le pone al Colacao cuando se levanta, que quiero echar.
Me parece un completo fraude la historia esta que entiendo beneficia a unos pocos que tendrán amigos en los lugares adecuados.
(más tonterías que un mueble bar)
En serio, no le importas a nadie salvo a los bomberos cuando tengan que sacarte del amasijo de hierro que se convertirá tu coche si te estampas por conducir borracho porque a ti "nadie te dice como vivir".
No, en esto dos jubilados y su séquito quieren aumentar su jubilación y punto. No hay que darle más vueltas.