El informe sobre los abusos sexuales a gimnastas de EE.UU insta a un 'cambio de la cultura' (ENG)

U.S.A. Gymnastics, el órgano rector del deporte de EE.UU, va a adoptar nuevas recomendaciones destinadas a salvaguardar a sus atletas por no notificar a las fuerzas del orden las acusaciones de abuso sexual por parte de entrenadores. El periódico The Star, informó que se habían ocultado quejas que involucraban a más de 50 entrenadores sospechosos de abusar de las atletas, sin embargo, en muchos casos no alertaron a la policía. Incluso un entrenador acusado de abuso había trabajado en al menos 12 clubes: "más de 15 niñas fueron abusadas."