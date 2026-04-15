El informe del Senado sobre el apagón culpa a REE, el Gobierno y la CNMC del incidente

El informe de la comisión de investigación del Senado encargada de dilucidar las causas del apagón del pasado 28 de abril concluye que Red Eléctrica de España (REE), su matriz Redeia y el Gobierno son los “responsables” del incidente, al tiempo que atribuye una “responsabilidad institucional relevante” a la CNMC por su “inacción regulatoria y supervisora”. La Cámara Alta, controlada por el PP, exime además a las compañías eléctricas de lo sucedido. El dictamen del Senado considera que el apagón “no fue un accidente imprevisible, sino el desenl
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Ya pueden dejar de investigar los expertos, que los políticos ya han dicho todo tal y como es.
Cosas de "su democracia"
Anonadado me hallo..
La mala programación que efectuó REE hizo que en Andalucía y Castilla la Mancha no hubiera programado ningún grupo para el control dinámico de tensión.
Que fue la zona donde se inició el apagón.