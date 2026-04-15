El informe del Senado sobre el apagón culpa a REE, el Gobierno y la CNMC del incidente

El informe de la comisión de investigación del Senado encargada de dilucidar las causas del apagón del pasado 28 de abril concluye que Red Eléctrica de España (REE), su matriz Redeia y el Gobierno son los “responsables” del incidente, al tiempo que atribuye una “responsabilidad institucional relevante” a la CNMC por su “inacción regulatoria y supervisora”. La Cámara Alta, controlada por el PP, exime además a las compañías eléctricas de lo sucedido. El dictamen del Senado considera que el apagón “no fue un accidente imprevisible, sino el desenl