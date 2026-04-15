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El informe del Senado sobre el apagón culpa a REE, el Gobierno y la CNMC del incidente

El informe del Senado sobre el apagón culpa a REE, el Gobierno y la CNMC del incidente

El informe de la comisión de investigación del Senado encargada de dilucidar las causas del apagón del pasado 28 de abril concluye que Red Eléctrica de España (REE), su matriz Redeia y el Gobierno son los “responsables” del incidente, al tiempo que atribuye una “responsabilidad institucional relevante” a la CNMC por su “inacción regulatoria y supervisora”. La Cámara Alta, controlada por el PP, exime además a las compañías eléctricas de lo sucedido. El dictamen del Senado considera que el apagón “no fue un accidente imprevisible, sino el desenl

| etiquetas: informe , senado , apagón , ree , gobierno , cnmc
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9 comentarios
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mente_en_desarrollo #3 mente_en_desarrollo
Ah, vale, perfecto.

Ya pueden dejar de investigar los expertos, que los políticos ya han dicho todo tal y como es.
3 K 55
#5 M.Dick_Tadura
Es gracioso que como ciudadano este pagando impuestos, y no pocos, para que estos senadores se dediquen a hacer comisiones de investigación partidistas que llegan a conclusiones absurdas.
Cosas de "su democracia"
2 K 40
eaglesight1 #2 eaglesight1
El Senado esa gran institución conocida por sus informes.
1 K 29
#4 j3j3j3j3 *
osea un montón de paletos enchufados, sin oficio la mayoria de ellos, se han juntado y sin tener ni puta idea de electricidad han soltado un informe que contradice el informe europeo hecho por expertos en materia, para clarar conceptos ...
1 K 24
#1 IsraelEstadoGenocida
¿De la omisión de las actividades de control de tensión que tienen asignadas las compañías de generación eléctrica no han dicho nada?

Anonadado me hallo..
1 K 19
#6 El_dinero_no_es_de_nadie
#1 Si, también lo dice.
La mala programación que efectuó REE hizo que en Andalucía y Castilla la Mancha no hubiera programado ningún grupo para el control dinámico de tensión.
Que fue la zona donde se inició el apagón.  media
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#7 Sacapuntas
Por el orto me paso yo los informes del senado. Da igual cuándo leas esto.
0 K 11
#9 Paucat
Para una vez que hacen algo, vais y los criticáis. Y es que cómo sois.
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menéame