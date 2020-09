Informe interno de Facebook cita a España: alerta de que sus equipos están sobrepasados por los casos de manipulación

"He adoptado medidas que han llevado a la publicación de noticias internacionales en múltiples ocasiones". "He tomado decisiones personales sin supervisión que afectaban a presidentes nacionales". "He decretado tantas restricciones contra políticos prominentes que he perdido la cuenta". "En última instancia era yo quien tomaba la decisión de priorizar o no presionar más en cada caso". Denuncias de Sophie Zhang, ex empleada del equipo de Facebook que persigue y elimina las manipulaciones de la plataforma y el comportamiento fraudulento.