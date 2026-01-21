·
4
meneos
23
clics
Un informe de Igualdad defiende el hiyab y señala públicamente a los colegios que lo prohíben
El documento rechaza los argumentos habituales esgrimidos por los colegios, como la uniformidad, las normas comunes de vestimenta o la preservación del entorno educativo
|
etiquetas
:
hiyab
,
colegios
3
1
6
K
-15
actualidad
9 comentarios
#5
Anfiarao
Noticias de la regresfera, traídas por regres, para la regresfera
4
K
61
#4
Mesopotámico
Lo de la izquierda con el islam es para mirarlo
5
K
53
#8
oceanon3d
#4
¿Tú sabes que es la hiyab?
Lo digo porque mitad de los magufos de derechas que conozco no sabe diferenciar de un Burka.
El marruecos, un país musulman, la mista de las chicas lo llevan y la otra mitad no. Sin problemas.
Es poco más que un símbolo cultural.
A ver si nos dejamos .de pajas mentales
1
K
2
#6
Lenari
El informe atribuye estas decisiones a una interpretación restrictiva de conceptos como la neutralidad ideológica o la laicidad, y las enmarca dentro de lo que define como discriminación institucional por motivos religiosos.
Joder con el Ministerio de Igualdad Progresista, cazando ateos. Como está cambiando el cuento
2
K
28
#1
CharlesBrowson
2
K
26
#2
Chappie
*
#1
estos fachas quieren imponer a las mujeres como deben ir vestidas...
1
K
29
#3
Almirantecaraculo
En que parte de las 177 páginas exactamente lo defiende? O analiza la doble discriminación, la de ser mujer y musulmana?
0
K
7
#9
ldoes
Lloros a la constitución.
0
K
7
#7
ayarin
La defensa absurda que hacen los progres del islam me sorprende. Les preguntaría por qué lo hacen, pero es evidente que no tienen ni la más mínima idea. Luego tendrá que ser que lo explique alguien desde fuera.
0
K
6
Ver toda la conversación (
9
comentarios)
