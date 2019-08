En un documento de trabajo que cubre hasta 63 países, incluido España, durante 22 años, el FMI recuerda que los analistas no auguran las recesiones demasiado bien. En el informe, titulado 'How Well Do Economists Forecast Recessions?' los autores Zidong An, João Tovar Jalles y Prakash Loungani se basan en 153 recesiones que tuvieron lugar en esos países entre los años 1992 y 2014.