Informe de Daniel Morgan podría vincular el imperio de Rupert Murdoch con la "criminalidad" (en)

El imperio mediático de Rupert Murdoch podría ser investigado por sus vínculos con los sospechosos tras del asesinato del detective privado Daniel Morgan, según ha sabido The Guardian. La investigación oficial sobre su muerte envió cartas de aviso a las personas a investigar en su tan esperado informe, que se publicará el martes. Una muestra que el panel que investiga el asesinato de 1987 ha estado considerando describir el desaparecido tabloide News of the World como "vinculado a la criminalidad asociada con el asesinato".