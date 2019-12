Informe de actividades de Haiku Os: octubre y noviembre de 2019 - Wiki Haiku

Los últimos dos meses han estado bastante ocupados para mí y no tuve tiempo de escribir un informe. Recuerden que todos están bienvenidos a contribuir al sitio web y si usted desea escribir el informe de vez en cuando, sería muy bien recibido, por mí porque no necesitaría hacerlo, y por otros porque disfrutarán leer cosas escritas con un estilo y perspectiva diferentes. De cualquier modo, ¡veamos lo que ha sucedido! Comencemos con el lado no técnico de las cosas. Tradicionalmente los meses de octubre y noviembre han sido bastante activos para