Un informe de las academias de ciencias europeas le atiza a la homeopatía

El EASAC, el Comité Científico Asesor de las Academias Europeas, formado por las academias de ciencias nacionales de los países miembros de la Unión Europea, acaba de publicar el informe Homeopathic products and practices: assessing the evidence and ensuring consistency in regulating medical claims in the EU [PDF]. En él se estudia el «estado del arte» en cuanto a la homeopatía en Europa y, para sorpresa de nadie, probablemente tampoco de quienes la defienden, la deja muy mal parada.