La información secreta que desvela el BCE sobre la caída del Popular

El regulador europeo confirma la muerte de Popular por fuga de depósitos, pese a ser solvente y detecta irregularidades en la petición de liquidez extraordinaria.Y sobre la solvencia, el propio BCE acredita que Popular cumplía los ratio de capital exigibles antes de su liquidación. El día de la resolución, Popular podría haber abierto sus oficinas al contar con 600 millones de saldo positivo.Popular se autodeclaró en quiebra antes de que el BCE la calificase de entidad failing or likely to fail