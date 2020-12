Estos son los 10 "peores juguetes" de 2020

Cuando uno piensa en los "peores juguetes", saltan a la memoria tantos fracasos y horripilantes creaciones que uno no entiende en qué diablos estaban pensando las compañías para sacarlos a la venta. Pero la lista que nos reúne hoy no habla de juguetes que sean tan malos que no vale la pena gasta un peso por ellos, sino que corresponde a aquellos que son considerados como potencialmente peligrosos y que pueden poner en riesgo a los niños y niñas. Incluso una espada de plástico de "Star Wars".