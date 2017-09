La influencia de Shakespeare en el género fantástico y en la ciencia ficción

La influencia universal de Shakespeare no se produjo de forma inmediata. Aunque sus obras eran conocidas a lo largo de los siglos XVII y XVIII, no fue hasta comienzos del siglo XIX cuando empezaron a convertirse en referencias ineludibles dentro de la tradición literaria. Algo que ocurrió, precisamente, cuando la fantasía empezaba a nacer como género autoconsciente. Eso explica porqué desde sus comienzos el género fantástico ha estado tan vinculado a Shakespeare, no solo en países de habla inglesa sino en todo el continente europeo.