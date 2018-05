La influencia de Karl Marx: un contrafáctico

"¿Qué habría pasado con la figura de Marx si Engels no hubiera recopilado sus textos o no se hubiera producido la Revolución Rusa? a analizar la influencia intelectual de Marx, pero desde un ángulo distinto. Voy a usar un enfoque contrafáctico. Voy a preguntarme que habría sido de su influencia si no se hubieran producido tres eventos destacables. Obviamente, como todos los análisis contrafácticos, está basado en una lectura personal de la historia y en conjeturas".